موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي اليوم والقناة الناقلة

يلتقي فريق يوفنتوس تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بنظيره فريق أتلانتا مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي والتي يحتضنها ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد نظيره أتالانتا، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي عليAD SPORTS Premium 1

يسعي كلا الفريقين في مواجهة اليوم للدخول وتأكيد التواجد في المربع الذهبي، حيث يقترب كلاهما من نفس الرصيد والترتيب بالدوري الإيطالي.

حيث يقع فريق يوفنتوس قبل لقاء اليوم في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

في سياق متصل أبدى النجم البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي رغبته في الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بعد الطفرة التي شهدتها الكرة السعودية في الفترة الأخير.

حيث أكدت صحيفة لاجازيتتا ديللو سبو الإيطالية في تقرير لها أن لاعب اليوفي يريد خوض التجربة في المنطقة العربية، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من النجوم العالميين للتواجد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت الصحيفة أن نادي الهلال كان أحد الأندية التي ترغب في ضم اللاعب في الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل.

للإشتراك في قناة الوفد عبر واتساب.. إضغط هنا