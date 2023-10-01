الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني: لن يتمكن أحد من وقف الصمود الأوكراني

زيلينسكي
زيلينسكي

 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يتمكن أحد من إيقاف الصمود والشجاعة الأوكرانيبن.

 

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في خطاب عبر الفيديو من العاصمة الأوكرانية كييف؛ بمناسبة (يوم المدافعين) - "إن الأوقات الصعبة جعلتنا أقوياء.. والأقوياء يقربون أوقات الانتصارات خطوة بخطوة اليوم، غدا، في كل يوم وكل دقيقة".

وأضاف "لا ينبغي لأحد ولن يتمكن أحد من إيقاف صمود أوكرانيا وجلدها وإصرارها وشجاعتها، فهي ليس لديها "تاريخ انتهاء الصلاحية"، أو "تاريخ انتهاء" أو نقطة يتوقف بعدها الأوكرانيون عن المقاومة والقتال، باستثناء نقطة واحدة هي (انتصار أوكرانيا

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