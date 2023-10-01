تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 448 شاحنة بضائع و36 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و165شاحنة بضائع و23 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 283شاحنة بضائع و13 سيارة.

و تغادر ميناء سفاجا البحرى اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و176 شاحنة بضائع .

حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكبا بموانيها .

