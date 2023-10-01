الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 448 شاحنة  بضائع و36 سيارة.

 حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة  و165شاحنة  بضائع و23 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 283شاحنة  بضائع و13 سيارة.

 و تغادر ميناء سفاجا البحرى اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وشهد ميناء نويبع  البحرى تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و176 شاحنة بضائع .

 حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكبا بموانيها .
 

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