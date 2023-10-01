400 متسابق في ماراثون دعم أطفال مرضى السرطان بالأقصر

إيماناً بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان، ينظم مستشفى شفاء الاورمان، لعلاج الاورام بالمجان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الماراثون الدولى لدعم الأطفال مرضي السرطان في الصعيد، بمشاركة عدد من الدول الأجنبية بجانب أبناء الاقصر، ٦ اكتوبر المقبل بساحة معبد الكرنك.



ويتم الماراثون الدولى، بمشاركة ٤٠٠ متسابق حتى الآن يمثلون ٦دول ومنها السعوديه، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ايطاليا، اسبانيا، روسيا بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

يقام السباق علي أربع مراحل الاولي مسار ال ٢١ كيلو، مسار ال ١٠ كيلو مكرر مرتين ، مسار ال 2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل ، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل ، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، على ان اللجنة المنظمة في حالة انعقاد مستمر لمنافشة كافة الامور المتعلقة بالماراثون الدولى ، ليكون اضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الاورمان في دعم مرضي السرطان طوال رحلتهم العلاجية.