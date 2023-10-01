مشاهد رائعة لقرش يطارد أسماك الراي اللساع (فيديو)

طاردت سمكة قرش وحيدة، المئات من أسماك الراي اللساع قبالة ساحل جزيرة آنا ماريا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الأحد.

وقال جاستن نادو ملتقط الفيديو، إنه بدا وكأنه مشهد ناشيونال جيوغرافيك" قبالة ساحل فلوريدا الأسبوع الماضي.

ذهب نادو إلى جزيرة آنا ماريا لتصوير مقطع فيديو على موقع يوتيوب لدلافين أو أسماك قرش تسبح حولها، وهو شيء يراه عادة في المنطقة. ومع ذلك، هذه المرة كانت مختلفة.

طائرة دون طيار تلتقط فيديو رائعا لسمكة القرش

كان نادو يصور سمكة قرش، عندما أدار طائرته بدون طيار والتقط مشهدًا صادمًا مئات من أسماك الراي اللساع تطاردها سمكة قرش.

وقال نادو: “لقد أدرت الطائرة بدون طيار وشعرت بالصدمة عندما رأيت كل الأشعة قريبة جدًا من الشاطئ، وكان رد فعلي الأولي هو رائع للغاية، لم يسبق لي أن رأيت هذا العدد من قبل”.

بعد التقاط هذه اللحظة المذهلة، شارك نادو اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت منذ ذلك الحين، وقال إن الفيديو انفجر على إنستغرام، وحصد 1.4 مليون مشاهدة، وما زال يتزايد بعد أسبوع.