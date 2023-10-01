الأربعاء انطلاق قوافل حياة كريمة لشهر اكتوبر بالبحر الأحمر

تنطلق قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر اكتوبر الأربعاء القادم بقرى البحر الأحمر

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر من الكشف على 1370 مواطن خلال شهر سبتمبر

تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.



قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين و سفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

و أشار الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بأنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1370 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 190 حالة.

وقال الصاوي بأنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة لعدد 155 حالة.

و أضاف الصاوي ان التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان.

حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر