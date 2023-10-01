بالحلوى.. المعاهد الأزهرية تستقبل طلاب رياض الاطفال

في الاسماعيليه:

استقبلت المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالبلالين والحلوى في خطوة لجذب التلاميذ وخلق علاقة طيبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 23/24 بالأزهر الشريف.

وقال الشيخ احمد بيومي مدير عام المنطقة الازهرية بالإسماعيلية ان القائمين على مرحلة رياض الأطفال بكافة المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية أعدوا الزينة والورود وتم تجميل الفصول استعدادا لاستقبال التلاميذ في رحاب معاهد العلم وينابيع القيم .

وانطلقت صباح اليوم الدراسة بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية فى جميع المعاهد بكافة مراحلها المختلفة.

واكد بيومي أن العملية التعليمية انتظمت مع الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الدراسي مشيرا لجاهزية المنشآت والأبنية المعاهد التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م ، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف ،قائلا "ولنبدأ عامنا الدراسي بجد ونشاط والتزام"