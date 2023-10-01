انخفاض حاد فى درجة الحرارة بالفيوم والعظمى 31 درجة مئوية

تشهد محافظة الفيوم اليوم الاحد انخفاض حاد فى درجة الحرارة عن امس السبت بمقدار 5 درجات وتسجل اليوم درجة الحرارة 31 درجة ويستمر بنفس المعدل حتى اوائل الاسبوع القادم و تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 19و21 درجة وشهد اليوم وجود غيوم وسحب .

اول ايام الدراسة..

على جانب اخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الاحد اول ايام الدراسة زحاما هائلا فى المواقف خاصة موقف القاهرة وفى اغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى سبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من امام البنك الاهلى حتى كلية طب اسنان بسبب اعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحروالتى تستمر عدة اسابيع .

وشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحاما وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصدرسيولة مرورية اليوم.