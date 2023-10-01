أحمد عبد الله: الزمالك معتاد على المكسب "بطلوع الروح" وأوباما تعرض للظلم

أكد أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد ونجم الزمالك السابق، أنه شعر بالقلق بعد نهاية الشوط الأول للأبيض أمام أرتا سولار.

وقال أحمد عبد الله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك معتاد على المكسب دائما "بطلوع الروح"، لا أعلم لماذا صعب الفريق الأمر على نفسه، شعرت بعد نهاية الشوط الأول بالقلق وأن التأهل سيكون صعبا".

وتابع: "هناك مباريات تحتاج إلى أن يلعب اللاعبين بحماس من أجل الجماهير وقميص الفريق دون النظر للإدارة وما يحدث بالنادي".

وعن تألق أوباما: "أنا أحبه، فهو لاعب جيد جدًا ويتعرض للظلم أوقات كثيرة، تذبذب المستوى شيئا طبيعيا في أي لاعب، لكنه لديه إمكانيات جيدة وكان متواجد وساهم بجميع أهداف الزمالك".

وأضاف: "لا أستطيع الحكم على أوسوريو بالوقت الحالي، فهو يخطأ ويصحح الأمور بعد ذلك، لكنه لن يستطيع تدارك أخطائه بكل مرة".

وعن لاعبين لا يستحقون التواجد بالفريق: "لا أحب التعليق على هذا الأمر، لا يوجد فريق يملك 11 لاعب سوبر".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من الكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.