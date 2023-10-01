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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الحميد بسيوني :مستعد لتدريب الزمالك.. وحسام حسن لايصلح

بسيوني
بسيوني

تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، عن فوز الزمالك وتأهله لدوري المجموعات بالكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، وتأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، بعد الخسارة ذهابًا بثنائية نظيفة.

وأبدى بسيوني في تصريحات تليفزيونية، استعداده لتولي تدريب فريق الزمالك حال إقالة الكولومبي أوسوريو من منصبه.

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وقال بسيوني "أوسوريو ليس الأفضل لفريق الزمالك الآن، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي لخلافته، ويوجد  مدربين مصريين قادرين على تولي المهمة مثل طارق مصطفى وحلمي طولان وكثيرون.

وأضاف: "حصلت على شهادات من أوروبا، وتم تأهيلي علميًا وحصلت على رخصة أوروبية دولية، معي الرخصة a وb وحققت نتائج جيدة مع أندية كثيرة، ولو توليت مسؤولية تدريب الزمالك سأقدم أفضل مما يُقدمه الفريق الآن بكثير".

وعن حسام حسن قال بسيوني: لا يصلح حسام لتدريب الزمالك، لا أسلوبه ولا طريقته تتماشى مع الفريق، المعاملة مع اللاعبين الآن لا بد أن تكون بحساب، ووصل لي معلومات من أندية عن العنف الذي يُمارس من جانب حسام حسن.

وتساءل : حسام حسن تولى تدريب الزمالك وبيراميدز وأندية كبيرة، ماذا قدم؟ هل حصد بطولات؟.

وقال :المسؤولون عن الكرة في مصر ظلموا المدرب المصري بسبب حسام البدري وإيهاب جلال ،والبدري وإيهاب ظلما كل المدربين المصريين.

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