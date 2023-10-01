الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع شخص و إصابة 5 في حادث سير بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد قبل كارته ابورديس بمحافظة جنوب سيناء .

 

وتلقى  مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد قبل كارتة ابورديس .

 

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة هم:-

1 -  محمود محمد علي المغربل - 52 سنة -الدقهلية.

2 - أمين فيهم احمد - 59 سنة - الدقهلية .
3- محمد عبد الواحد محمد - 59 سنة - الدقهلية.


4 - سامي محمد الصياد - 42 سنة - الشرقية.


5 - وليد محمد ابراهيم - 52 سنة - الشرقية.
6- احمد محمود علي غنيم-  36 سنة - الدقهلية - جثه هامدة .

وتم نقل المصابين الي مستشفي ابورديس وتم تحرير وإخطار النيابة بالواقعة .
 

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