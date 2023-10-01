مصرع شخص و إصابة 5 في حادث سير بجنوب سيناء
لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد قبل كارته ابورديس بمحافظة جنوب سيناء .
وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد قبل كارتة ابورديس .
أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة هم:-
1 - محمود محمد علي المغربل - 52 سنة -الدقهلية.
2 - أمين فيهم احمد - 59 سنة - الدقهلية .
3- محمد عبد الواحد محمد - 59 سنة - الدقهلية.
4 - سامي محمد الصياد - 42 سنة - الشرقية.
5 - وليد محمد ابراهيم - 52 سنة - الشرقية.
6- احمد محمود علي غنيم- 36 سنة - الدقهلية - جثه هامدة .
وتم نقل المصابين الي مستشفي ابورديس وتم تحرير وإخطار النيابة بالواقعة .