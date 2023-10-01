إنبي يهدد في حال عدم مشاركته في كأس السوبر المحلي

هدد نادي إنبي بتصعيد موقفه في حال عدم مشاركته في كأس السوبر وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي إن فريقه من حقه المشاركة في السوبر.

مشيرًا في تصريحاته على قناة المحور: في بطولة السوبر لا يوجد سوى إنبي غير مشارك رغم وجوده ضمن المربع الذهبي لكأس مصر وأطاح بفيوتشر من بطولة الكأس.

وأضاف: الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وإنبي هو الذي اطاح بفريق فيوتشر من الكأس وذلك طبيعي جدا مشاركة إنبي.

وقال :سوف نصعد الأمر إذا لم نشارك في السوبر بعد اجتماع مجلس الإدارة

وحسم مدير الكرة موقف الثنائي أحمد نادر حواش ومحمد حمدي وقال: لن نفرط أو نبيع أي لاعب".