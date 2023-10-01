تكريم 250 من قيادات التمريض بالإسماعيلية فى اليوم العالمى للتمريض

وجهت دكتور كوثر محمود نقيب تمريض مصر الشكر لـ300 ألف ممرض وممرضة يمثلون رسالة التمريض في مصر ووصفتهم بأنهم "ملائكة الرحمة الذين تاجرو مع الله وربحو الدنيا والآخرة"

وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، أن عدد التمريض بالإسماعيلية بلغ 6000 ممرض وممرضة نجحوا في الاندماج في منظومة التأمين الصحى الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم الإسماعيلية في المرحلة الأولى، ووصلوا إلى مستويات عالمية وتفوقوا.



وقالت إن النقابة تعتمد برامج تدريب دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم، موضحة أنها حاصلة على الدكتوراه في التمريض ولكنها تحب أن تصف نفسها بأنها ممرضة.

وكرمت عدد 250 من قيادات التمريض وأعضاء الخدمات التمريضية بأنحاء المحافظة، في مستشفيات التأمين الصحى الشامل ووزارة الصحة.

شارك في الإحتفال د.محمد سامى رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ونائبة د على رفعت ود على حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ودكتورة هيام النسر نقيب تمريض الاسماعيلية ورئيسة تمريض الصحة مس تريزة مس هبة ومس نهلة ونواب البرلمان ود أحمد دندش عضو لجنة الصحة بالبرلمان والعشرات من أعضاء نقابة التمريض والأطباء.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء التمريض في جائحة كورونا وغيرها من الأحداث الطبية التي شارك فيها التمريض وضحى بأرواحه من أجل الوطن، وحرصت النقيب على ترديد قسم التمريض الخاص بالنقابة مع الأعضاء خلال الحفل