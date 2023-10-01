جامعة اسيوط اتخذت كافة الإجراءات لانتظام العملية التعليمية ووفرت الرعاية والدعم للطلاب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد2023 /2024، حيث تستقبل الجامعة العام الدراسي الجديد، اليوم، الأحد، الأول من أكتوبر، بتحية العلم، أمام المبنى الإداري، الساعة الثامنة صباحاً، والذى يعد تقليداً سنوياً تنظمه الجامعة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة ، وإدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك لتعزيز روح الولاء والانتماء والمواطنة بين طلاب وطالبات جامعة أسيوط.

كما تحتفل كليات جامعة أسيوط مع بداية العام الدراسي بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بعرض الأفلام الوثائقية، والأغاني الوطنية، وتنظيم أنشطة وفعاليات وندوات وعروض فنية تعكس روح انتصارات أكتوبر.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، إنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، واستعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، والانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، موجهًا بتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة، وقيام الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية مستشفيات جامعة أسيوط لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.