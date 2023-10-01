إنبي: المشاركة في السوبر حق مشروع.. ولن نفرط في محمد حمدي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي أن فريقه من حقه المشاركة في السوبر.

قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في بطولة السوبر لا يوجد فريق من كأس مصر سوى إنبي"

وواصل: "الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وإنبي هو الذي اطاح بفريق فيوتشر من الكأس وذلك طبيعي جدا مشاركة إنبي"

واختتم: "سوف نصعد الأمر إذا لم نشارك في السوبر بعد اجتماع مجلس الإدارة، وبالنسبة لأحمد نادر حواش أو محمد حمدي لن نفرط أو نبيع أي لاعب"

أكد مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم السبت، إحتجاجه علي لوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

إنبي يعترض على عدم مشاركتة في بطولة كأس السوبر المصري

وأرسل إنبي خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية أعرب فيه عن رفضه لمشاركة فيوتشر بدلا منه في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال خسارته ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

وأردف إنبي أن عامر حسين أكد أن هناك 3 فرق تم اختيارها للمشاركة في البطولة وفقا لمراكزهم في البطولات وهم النادي الأهلي بصفته بطلا للدوري ونادي بيراميدز بصفته وصيفا له، وهما ممثلين عن بطولة الدوري، وسيراميكا كليوباترا بصفته حامل لقب كأس الرابطة.