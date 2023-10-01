الديهي: إنجازات مصر التعليمية خلال عهد السيسي لم تحدث في ألمانيا أو بريطانيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التعليم هو أصل وأساس الأشياء، مشيرا إلى أن هناك إيمان من الأسر المصرية بأن التعليم هو القادر على رفع مستوى الأسر والمجتمع من حالة التخلف والتردي إلى حالة التقدم، فالمجتمعات لم تتقدم إلا من خلال التعليم.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التجربة الكورية أو الألمانية كانت قائمة في الأساس على التعليم، مشيرا إلى أن مصر كانت رائدة في التعليم، حيث أرسلت اليابان في الماضي بعثة لمصر للاطلاع على التجربة المصرية في التعليم.



وأضاف أن مصر قامت بزيادة عدد الجامعات من 50 لـ 97 جامعة في 10 سنوات، معقبا: "أي طالب الآن في الثانوية العامة لديه أكثر من فرصة لانتقاء الجامعات سواء خاصة أو أهلية أو حكومة، وهذا الأمر لم يحدث مصادفة، فمصر قامت ببناء 37 جامعة، وهذا الرقم لم يحدث في أي دولة في العالم سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا في 10 سنوات فقط".