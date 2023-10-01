طلال أبو غزالة: الاقتصاد المصري يفرض نجاحه

أكد د. طلال أبوغزالة، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، أنه وقع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار لتقديم الاقتراحات، موضحًا أن الاقتصاد المصري يفرض نجاحه، ولا توجد اي معوقات واجهته خلال فترة عمله والاستثمار في مصر، مشددًا على أن القيادة المصرية قررت أن لديها مسئولية بناء البنية التحتية وليس بنايات فقط ولكن البنية التحتية في التعليم والصحة والإنسان نفسه.

الاقتصاد المصري

وشدد "أبوغزالة"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يرى يتم التركيز على بناء الأساسيات من أجل الحياة المستقبلية، موضحًا أن الإعلام المصري لا يركز على هذا الجانب بالشكل الكافي يركز على أن هناك أزمة، منوهًا بأن التركيز على البنية التحتية يحتاج لتخطيط إعلامي، مشددًا على أن العمل القائم الآن في مصر هو من أجل المستقبل.

وأوضح أن لديه استثمارات في مصر عديدة، صانع القرار لابد أن يركز على 3 مجالات لا خسارة بها وهي الغذاء والدواء والتقنية، مؤكدًا أنه يفخر اليوم بانه انشاء بالشراكة مع الهيئة العربية للتصينع أول مصنع عربي للكمبيوتر والتابلت، مشددًا على أنه تم طرح الهاتف في المؤسسات وهو بربع سعر أفضل جهاز أخر.