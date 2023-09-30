السيسي يكشف تكلفة الكهرباء: تقدم بربع الثمن والناس مش راضية تدفع (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزير الكهرباء يرسل له تقارير شهرية عن حجم سرقات الكهرباء شهريًا.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، عرضته قناة إكسترا نيوز:" مليون حادثة سرقة كهرباء كل شهر“، مضيفا: ”الكهرباء اللي بيدِّفع ربع تمنها الناس مش عايزة تدفعه".

وأضاف الرئيس السيسي:" لو قطاع البترول والغاز والكهرباء يدار بشكل استثماري؛ كنا نزلنا شركات الكهرباء والبترول في البورصة وتجيب مليارات الدولارات "، مواصلًا: "هناك دعم كبير جدا لقطاع الغاز والبترول والكهرباء".

ولفت إلى أن آبار البترول والغاز يجب أن نتعامل معها على أنها إنتاج ناضب، ويجب أن تستمر الاستكشافات، لأنها لو توقفت سيتراجع الإنتاج بشكل كبير، وهذا الأمر في كل الدول وليس في مصر فقط، متابعا: "من بين 100 استكشاف لآبار جديدة ينجح من 20 لـ 30% منها فقط".

وأضاف، أنه لو توقف أعمال الاستكشاف سيكون هذا له تأثير كبير على قطاع الكهرباء أيضًا، لأن المحطات تعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع: "الشركات تعمل في أي بلد مستقر وآمن، ولو حدث غير ذلك، على ما تستعيد الثقة تاني، وتطمئن الشركات ترجع تشتغل تاني الدنيا هيحصل مشكلة، لأن الناس عاوزة بترول وغاز وكهرباء".

وأردف الرئيس السيسي: "مش هيعرفوا نتيجة الاستقرار وأهميته إلا لو توقف إنتاج الغاز وتراجع واضطرينا نشتري"، متابعًا: "خصصنا 30 مليون متر لرجال الأعمال ونفذوا مشروعات على 10% فقط منها"