السيسي: وزيرا الكهرباء والبترول بيتخانقوا بسبب سعر الغاز (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تم فقدانه خلال 50 عامًا مضت كبيرًا جدّا، مضيفًا: “عايزين نفضل نشتغل بمعدلات سريعة 20 أو 30 سنة قدام”.

أضاف، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن المواطنين لا يعرفون الأسباب التي تكون وراء عدم توافر الغاز والبنزين، وأن كل ما يهم المواطن، هو الحصول على الغاز والبنزين فقط عند دخوله إلى البنزينة.

أضاف الرئيس السيسي مازحًا: "وزير البترول ووزير الكهرباء بيتخانقوا مع بعض كل شوية بسبب ثمن سعر الغاز، والدكتور مصطفى مدبولي بيخلَّص".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وزير الكهرباء لا يأخذ الأموال من الناس، مضيفًا: "وزير الكهرباء بيبعتلي تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر".

أضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "سنواصل الجهد والعمل لتنمية بلادنا"، مؤكدًا: "نحتاج كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

واصل حديثه: "لازم بلدنا كلها تقف؛ علشان تسدد ديونها"، موضحًا: "وزير الكهرباء بياخد الغاز لإنتاج الكهرباء بـ 3 دولار .. وفي السوق العالمية أغلى بـ 9 دولار". وأوضح الرئيس السيسي، أن "17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها".