رئيس جامعة الأقصر: الدولة تستهدف تحقيق التنمية من خلال برامج وخُطط طموحة

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب، والإعلاميين، وممثلين من جميع فئات المجتمع؛ لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، والذى تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، والذي يستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، لاسيما الشباب؛ ودورهم في مساندة جهود الحكومة؛ لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وثمن الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، والتي استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتطوير المجتمع؛ لتطمح من خلالها الدولة إلى صنع نهضة مستقبلية شاملة، بما ينعكس على تعزيز الانتماء والولاء للوطن، لافتًا إلى أن الدولة وضعت برامج طموحة لتحقيق التنمية.



وأكد رئيس الجامعة على أن القيادة السياسية استطاعت تعزيز دور مصر الإقليمي، بحرصها على تحقيق النهضة على كافة المستويات داخليًا؛ تمكنت من خلالها مصر في استعادة مكانتها دوليًا.

كما أكد الدكتور حمدي حسين على أن الرئيس يولي التعليم اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، ودعم الجامعات من خلال التوسع في إنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب، وبرامج التمويل، بهدف تحسين جودة التعليم، مؤكداً أن جامعة الأقصر تواصل مسيرة البناء والعمل؛ لتوفير تنمية حقيقية بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.