لماذا يجب عليك وضع رقائق الألومنيوم خلف الراوتر

قد يكون هذا الاختراق المفاجئ هو العلاج عندما تتعرض شبكة Wi-Fi لديك لنوبات غضب، ولكن هل هذه هي الصفقة الحقيقية أم مجرد أسطورة تقنية أخرى؟

تخيل أنها ليلة جمعة مريحة في المنزل، وأنكم جميعًا مستعدون لمشاهدة برنامجكم المفضل. لقد أعدت وجباتك الخفيفة، وبطانيتك الأكثر راحة جاهزة للاستخدام، والمكان المثالي على الأريكة. هناك مشكلة واحدة فقط: إشارة Wi-Fi الخاصة بك تتباطأ.

في عصر البث المباشر والاجتماعات الافتراضية هذا، أصبحنا جميعًا للأسف على دراية بعجلة الغزل المخيفة. ولكن ماذا لو أخبرتك أن هناك نصيحة تقنية معتمدة علميًا تعد بوضع حد لمشاكل شبكة Wi-Fi لديك، والحل هو أحد العناصر الأساسية المنزلية التي ربما تكون موجودة في مطبخك الآن؟

نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. لقد تبين أن تعزيز إشارة الواي فاي هو واحد من العديد من استخدامات رقائق الألومنيوم الرائعة التي لم تكن تعلم عنها من قبل. للحصول على السبق الصحفي الداخلي، طلبت من أحد الخبراء أن يشرح لي كيفية عمل هذه الخدعة، بل وأمسكت معطف المختبر الخاص بي (المعروف أيضًا باسم بيجاماتي) لاختباره. بفضل ورقة رقائق الألومنيوم الموضوعة بشكل استراتيجي، قد تكون على بعد خطوة واحدة من التخلص من اتصالات الإنترنت البطيئة إلى الأبد.

كيف يمكن لرقائق الألومنيوم تعزيز إشارة الواي فاي؟

الطريقة التي يعمل بها هذا الاختراق بسيطة بشكل صادم. لكن أولاً، تحتاج إلى القليل من المعلومات الأساسية عن إشارات Wi-Fi: فهي تأتي من الهوائي الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك، والذي ينشئ الاتصال بهاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى المتصلة بالإنترنت. للوصول إلى جميع الأجهزة في منزلك، تتصرف هذه الإشارات مثل موجات الراديو أو الضوء، وتنتشر لتغطي كل مساحة متاحة - "مثل رأس رشاش يرش الماء في كل الاتجاهات"، وفقًا لخبير التكنولوجيا جيمس ماكويجان، وهو مدافع عن الوعي الأمني في شركة منصة الأمن عبر الإنترنت KnowBe4.



كيف تقرأ بشكل أسرع وتفهم ما قرأته

لسوء الحظ، قد يؤدي ذلك إلى تقليل كفاءة الإشارات وإضعاف الاتصال ويكون أحد أسباب بطء الإنترنت لديك. لا يقتصر الأمر على إرسال إشارات Wi-Fi إلى أجزاء من منزلك حيث لا تحتاج إليها فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مناطق ميتة في مناطق معينة حيث لا يمكن للإشارات الوصول إليها أو يتم حظرها بواسطة عوائق كبيرة مثل الجدران أو الأرضيات .

من خلال وضع ورقة منحنية من رقائق الألومنيوم حول جهاز التوجيه، يمكنك تشكيل تدفق إشارات Wi-Fi بشكل أكثر فعالية. سوف يعكس الجانب اللامع من رقائق الألومنيوم الأشعة القادمة من الهوائي ويوجهها إلى مكان معين. من هناك، كل ما عليك فعله هو ضبط اتجاه منحنى الرقاقة لتوجيه الإشارة نحو أجزاء منزلك حيث تحتاج إلى اتصال أفضل بالإنترنت (مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المكتب) أو توجيهها بعيدًا عن الأماكن التي يمكن توصيلها بها. سوف يضيع، مثل النافذة.

هل هذا يعمل فعلا؟

إذا كنت تعتقد أن هذه الخدعة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فنحن لا نلومك. لكن لا تثق بكلامنا فحسب، بل إن الباحثين في جامعة دارتموث يشهدون بذلك. عندما جربوا ذلك بأنفسهم، وجدوا أن استخدام سطح منحني عاكس مثل علبة الصودا أو قطعة من رقائق الألومنيوم يمكن أن يقوي إشارات Wi-Fi في بعض الأماكن ويضعفها في أماكن أخرى، مما يزيد من كفاءة التغطية الإجمالية.

لا تزال متشككا؟ أفاد الباحثون في ورقتهم البحثية أن شكلهم المطبوع ثلاثي الأبعاد والمغطى برقائق الألومنيوم، والذي صمموه ليتناسب مع احتياجات شبكة Wi-Fi المحددة للغرفة، كان قادرًا على تعزيز الإشارات اللاسلكية بنسبة تصل إلى 55.1% في أماكن معينة أيضًا. حيث يمكنك تقليلها بنسبة تصل إلى 63.3% في الأماكن التي لا تحتاج إلى شبكة Wi-Fi. لذلك هذا هو الحال!

هل هناك أي فوائد أخرى لاستخدام رقائق الألومنيوم مع جهاز التوجيه الخاص بك؟

إن تعزيز سرعة شبكة Wi-Fi لديك ليس الميزة الوحيدة لهذا الاختراق المفيد، بل يمكنه أيضًا تعزيز أمانك عبر الإنترنت، وفقًا لباحثي دارتموث. من خلال تقييد وصول حزم Wi-Fi إلى المناطق التي تستخدمها فيها فعليًا، يمكنك تقليل خطر وصول المتسللين إلى الإشارة ومحاولة سرقة بياناتك. وكتب الباحثون: "مثل هذا الحبس المادي للإشارات اللاسلكية هو بمثابة وسيلة مكملة لتدابير أمن الشبكة الحالية، مثل التشفير، وبالتالي يرفع الحاجز أمام المهاجمين".

كيفية استخدام ورق الألمنيوم لتقوية إشارة الواي فاي

الخطوة 1: جمع المواد الخاصة بك

ابحث عن لفافة من رقائق الألومنيوم، واقطع الورقة بطول قدم تقريبًا وبارتفاع جهاز توجيه Wi-Fi. إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي على هوائي فعلي يمتد من الأعلى، فتأكد من وصول الرقاقة إلى حد معين ث بوصة فوقه. لن يكون هذا مهمًا بالنسبة لأجهزة التوجيه التي تحتوي على هوائي داخلي.

الخطوة 2: قم بطي الرقاقة

قم بثني الرقاقة لتكوين شكل "C"، بحيث يكون الجانب اللامع من الرقاقة متجهًا إلى داخل المنحنى. بالنسبة لأجهزة التوجيه ذات الهوائيات الخارجية، قد تحتاج إلى طي الجزء العلوي بحيث يغطي الهوائيات أيضًا.

الخطوة 3: ضع الرقاقة خلف جهاز التوجيه الخاص بك

ضع الرقاقة خلف جهاز التوجيه، بحيث يكون الجزء المنحني متجهًا نحو جهاز التوجيه والمنطقة المستهدفة حيث تريد تعزيز الإشارة. قد تحتاج إلى طي الجزء السفلي حتى تتمكن رقائق الألومنيوم من الوقوف في وضع مستقيم.

الخطوة 4: التحقق من سرعة الإنترنت لديك

انتقل إلى المنطقة المستهدفة، وأدخل "اختبار سرعة Google" في شريط البحث الخاص بهاتفك أو متصفح الكمبيوتر لديك وحدد الزر الأزرق الذي يقرأ "تشغيل اختبار السرعة". سيقوم الاختبار بتقييم كل من سرعات التحميل والتنزيل لاتصالك بالإنترنت وتقديم تقرير موجز.

هل يمكنك استخدام المواد الغذائية المنزلية الأخرى لهذا الغرض؟

على الرغم من أن رقائق الألومنيوم تعد خيارًا خفيف الوزن ومرنًا ومتاحًا على نطاق واسع، إلا أنها ليست العنصر الوحيد الذي يمكنه تحسين شبكة Wi-Fi لديك. يقول ماكويجان إن المعادن المنزلية الشائعة الأخرى - مثل صفائح الخبز المصنوعة من الفولاذ أو النحاس، أو علب الصودا والبيرة - يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر في هذا الاختراق. فقط تأكد من وضعها بحيث يكون الجزء المنحني العاكس متجهًا نحو المنطقة في منزلك حيث تريد تضخيم شبكة Wi-Fi.

إليك ما حدث عندما حاولت اختراق شبكة Wi-Fi في المنزل

قررت أن أختبر حيلة رقائق الألومنيوم هذه من شرفتي، وهي إحدى الأماكن في منزلي التي يكون بها دائمًا اتصال ضعيف بالإنترنت. قبل أن أبدأ، قمت بمقارنة سرعات الإنترنت بين الشرفة وغرفة المعيشة، حيث يوجد جهاز التوجيه. كان الفرق هائلاً: حصلت على سرعة تنزيل تبلغ 30 ميجابت في الثانية فقط من شرفتي مقابل 230 ميجابت في الثانية من غرفة المعيشة الخاصة بي.

الآن حان الوقت لإضافة احباط. بعد قطع ورقة واحدة من رقائق الألومنيوم، قمت بطيها على شكل حرف "C"، بحيث يكون الجانب اللامع متجهًا إلى الداخل، ووضعتها بجانب جهاز التوجيه الخاص بي، مع التأكد من أن الجزء المقعر مواجه لشرفتي. عندما خرجت وأجريت اختبار السرعة مرة أخرى، تحسنت سرعات التنزيل قليلاً، حيث وصلت إلى 35 ميجابت في الثانية. وفي الوقت نفسه، انخفضت سرعات التنزيل في غرفة المعيشة الخاصة بي قليلًا إلى 225 ميجابت في الثانية. لقد عززت الاختبار بإضافة ورقتين من القصدير بدلاً من واحدة فقط، بالإضافة إلى استبدال الرقاقة بعلبة صودا، ولكن بدون نرد. في الواقع، يبدو أن الاختبارين الإضافيين يجعلان سرعات Wi-Fi أسوأ. على سبيل المثال، استغرقت محاولة تحميل عرض Netflix وقتًا أطول قليلاً من ذي قبل.

بعد ذلك، جربت هذه الخدعة من غرفة نومي. بدون الرقائق، كانت سرعات التنزيل في هذه الغرفة تتراوح بين 226 و229 ميجابت في الثانية. لم تحدث ورقة واحدة من رقائق الألومنيوم أي فرق على الإطلاق، ويبدو أن استخدام ورقتين من ورق الألمنيوم أو علبة الصودا يقلل من السرعة ببضعة ميغابت في الثانية. لقد حاولت ضبط الزاوية التي يواجهها الجزء المنحني من الرقاقة أو يمكن أن يواجهها، بالإضافة إلى مواقعها بجانب جهاز التوجيه، لكنني لم ألاحظ فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت عندما حاولت الاتصال.

الحكم: على الرغم من أن الأمر لم ينجح تمامًا بالنسبة لي، إلا أنه لا يضر تجربة هذه الخدعة قبل صرف أموال كبيرة لشراء موسع شبكة Wi-Fi إذا كنت تواجه مشكلات في الاتصال بالإنترنت. بعد كل شيء، لقد نجح الأمر مع الباحثين في دارتموث. أجرؤ على التخمين أن هذا الاختراق قد يكون أكثر فعالية في تحسين سرعات الإنترنت لديك اعتمادًا على حجم المساحة لديك وعدد ونوع العوائق بين جهاز التوجيه والجهاز وخطة الإنترنت الخاصة بك.

خيارات أخرى لتعزيز شبكة Wi-Fi لديك

حتى لو نجحت في هذا الاختراق، فلا تخف. يشير McQuiggan إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات الأخرى لشبكة Wi-Fi البطيئة. يقول: "على الرغم من أن الرقاقة يمكن أن تساعد في تركيز الإشارات، إلا أنها عادة لا تكون حلاً رائعًا مقارنة بتحديث جهاز التوجيه الخاص بك أو وضعه على النحو الأمثل". ويوصي بوضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مركزي مرتفع في منزلك دون عوائق. يمكنك أيضًا تجربة حلول أخرى، مثل إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك والتحقق من خريطة النطاق العريض الوطنية، لتحسين اتصالك عندما تواجه مشكلة.