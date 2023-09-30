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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النواب الأمريكي يقر خطة تمويل مؤقتة ويتجنب الإغلاق الحكومي

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

 

 

أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، في اجتماع طارئ لخه، خطة تمويل مؤقتة، ما يسمح بتجنب الإغلاق الحكومي.

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رئيس النواب الأمريكي يتهم مجلس الشيوخ بعدم القيام بدوره في أزمة الإغلاق الحكومي

ومرر مجلس النواب الأمريكي، مشروعًا مؤقتًا للموازنة لمدة 45 يومًا لتجاوز الإغلاق الحكومي.

 

ومن المرجح أن تدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.

 

بدورها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي

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