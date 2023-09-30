(شاهد) آخر قمر عملاق لعام 2023 يذهل مراقبي النجوم حول العالم

يُعرف اكتمال القمر في سبتمبر في 29 سبتمبر أيضًا باسم قمر الحصاد، وهو يعكس بداية موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكان الرابع في سلسلة من الأقمار العملاقة التي بدأت في يوليو (مع اثنين في أغسطس بسبب القمر الأزرق) لقد كان هذا العام عامًا محظوظًا بشكل خاص لمحبي القمر العملاق، مع الانتظار لمدة عام كامل قبل ظهور القمر مرة أخرى.

لن يحدث القمر العملاق التالي حتى ظهور Harvest Moon التالي في سبتمبر 2024.

ولتصوير الحدث لموقع Space.com، توجهت إلى سطح مرآب للسيارات في وسط المدينة. والتي توفر وجهة نظر مثالية لرؤية القمر من خلال بعض السقالات المعدنية على سطح مجاور في بلومنجتون بولاية إنديانا. ولكن ربما حدث مشهد أكثر إثارة في وقت لاحق من ذلك المساء من الجسر فوق بحيرة مونرو في بلومنجتون، حيث أنعم القمر على المياه بانعكاسه عند ارتفاعه ليلة الجمعة، وأرسل تموجات متلألئة بينما كانت القوارب القريبة تتجه إلى الموانئ للرسو ليلاً.

على الرغم من أن الاختلاف في حجم القمر العملاق لا يكون دائمًا واضحًا لشخص يميل إلى إلقاء نظرة عرضية على القمر، إلا أن المراقبين الأذكياء - وخاصة أولئك الذين ينظرون من خلال المنظار أو التلسكوب - يمكنهم رؤية الفرق.

يُعرف اكتمال القمر في سبتمبر في 29 سبتمبر أيضًا باسم قمر الحصاد، وهو يعكس بداية موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكان الرابع في سلسلة من الأقمار العملاقة التي بدأت في يوليو (مع اثنين في أغسطس بسبب القمر الأزرق) لقد كان هذا العام عامًا محظوظًا بشكل خاص لمحبي القمر العملاق، مع الانتظار لمدة عام كامل قبل ظهور القمر مرة أخرى. لن يحدث القمر العملاق التالي حتى ظهور Harvest Moon التالي في سبتمبر 2024.



ولتصوير الحدث لموقع Space.com، توجهت إلى سطح مرآب للسيارات في وسط المدينة. والتي توفر وجهة نظر مثالية لرؤية القمر من خلال بعض السقالات المعدنية على سطح مجاور في بلومنجتون بولاية إنديانا. ولكن ربما حدث مشهد أكثر إثارة في وقت لاحق من ذلك المساء من الجسر فوق بحيرة مونرو في بلومنجتون، حيث أنعم القمر على المياه بانعكاسه عند ارتفاعه ليلة الجمعة، وأرسل تموجات متلألئة بينما كانت القوارب القريبة تتجه إلى الموانئ للرسو ليلاً.

على الرغم من أن الاختلاف في حجم القمر العملاق لا يكون دائمًا واضحًا لشخص يميل إلى إلقاء نظرة عرضية على القمر، إلا أن المراقبين الأذكياء - وخاصة أولئك الذين ينظرون من خلال المنظار أو التلسكوب - يمكنهم رؤية الفرق.

بلغ اكتمال القمر هذا الأسبوع ذروته في الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0957 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة 29 سبتمبر، وفقًا لموقع In the Sky، وظل كاملاً ومشرقًا بشكل لا يصدق عندما ارتفع مرة أخرى يوم الجمعة، طوال الليل وحتى صباح يوم السبت.



بينما كان قمر الحصاد العملاق يبحر عبر سماء سبتمبر، استفاد المصورون في جميع أنحاء العالم من الإضاءة المضافة، والتقطوا بعض الصور الرائعة للقمر العملاق الأخير لعام 2023.

كتب المصور الفلكي أندرو مكارثي على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، بعد اكتمال القمر: "لقد استخدمت تلسكوبين لالتقاط هذه اللقطة فائقة التفاصيل لقمر Full Harvest Moon أثناء إزالة السحب". "أنا أعيش من أجل هذه اللحظات."