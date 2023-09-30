مأوى لأسرة عرفة

أحلم بالحصول على وحدة سكنية تأوينى وتحمينى أنا وزوجة وابن بعد تدخل محافظ الإسكندرية حيث أننا كنا نقيم فى العنوان المدون فى بطاقتنا القومية فى شقة ملك الجد وبسبب النزاعات والورثة تم طردنا من الشقة وانتقالنا إلى شقة ايجار جديد 1500 جنيه شهريا فى العنوان 11 شارع المعراج متفرع من شارع محسن غربال محرم بك الإسكندرية الدور الثانى على الرغم أن كل دخلنا معاش 3000 جنيه شهريا ومضطرين للاستسلام للأمر الواقع وأتمنى أن تحقق مبادرة سكن لكل المصريين وأتمنى أن أكون المحظوظين وأن يهتم بأمرى محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان رحمة بأسرتى الضعيفة.

عرفة جمال صبرة عبدالحميد

11 ش المعراج متفرع من شارع محسن غربال إسكندرية محرم بك

تليفون: 01010923654 / 01281488216

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