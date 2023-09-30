رد معاش والدى رحمة بظروفى

أتقاضى معاش والدى منذ عام 1995 ثم توقف المعاش بسبب اننى عينت فى «شركة جاك» منذ عام 2019 وهذا بسبب اننى كفيف البصر واحيط سيادتكم علمًا باننى منذ توقف معاش والدى تغيرت احوالى وازدادت ديونى واعبائى فى الحياة وذلك من تاريخ شهر اكتوبر 2022 ولم أكن أعلم شيئًا عن بطاقة الخدمات المتكاملة وحينما علمت بها سعيت فى استخراجها وحصلت عليها وانضمت إلى الدوسيه الخاص بمعاشى فى التأمينات الاجتماعية. لذلك أطلب من اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة التأمين الاجتماعى مساعدتى فى رد معاش والدى ورفع المديونية عنى.

خالد معروف أحمد محمد

الرقفم التأمينى: 25657903

القاهرة مركز السلام

27210170101657