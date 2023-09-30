ميلان يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا بثنائية في لاتسيو

صعد ميلان إلى صدارة الدوري الايطالي بشكل مؤقت بعد فوزه على لاتسيو بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من المسابقة.

ميلان سجل هدفيه عن طريق كريستيان بوليسيتش و نوا أوكافور.

ويحتل ميلان صدارة الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن انتر ميلان الذي تراجع للوصافة وفي حالة فوزه على سالرينتانا سيستعيد الصدارة مرة أخرى.

رغم دخول ميلان في سباق المنافسة مع إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الجولة الـسادسة، إلا أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان يرى أن يوفنتوس هو المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم

وبعد الخسارة الكبيرة 1/5 في لقاء القمة، فاز ميلان 3-1 على كالياري يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى خسارة إنتر الأولى هذا الموسم، بنتيجة 2-1 على أرضه أمام ساسولو، مما أدى إلى تساوي الفريقين المتنافسين برصيد 15 نقطة لكل منهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال بيولي قبل مباراته على ملعبه مع لاتسيو غدًا" السبت": الصدارة لا تعني شيئا في هذه المرحلة من الموسم، فقط الرغبة في تقديم أداء جيد هو ما يهم.

وأضاف: لا توجد مباريات سهلة، ولكن لا توجد مباريات مستحيلة أيضا.