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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة جندي يمني وإصابة آخرين بهجوم حوثي استهدف حفلا عسكريا بصعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

 

أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين، بهجوم شنه الحوثيون استهدف حفلا عسكريا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

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وقال بيان صادر عن قيادة محور علب بمحافظة صعدة (يتبع الجيش)، إنه "في عدوان سافر وهجوم إرهابي غادر استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية الحفل العسكري الذي أحيته قيادة المحور احتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة".

 

وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي "قامت بالهجوم على عدد من المواقع على طول الجبهة الممتدة في مديرية باقم بصعدة ، بالتزامن مع تنفيذها ضربات بالمدفعية والطيران المسير وصواريخ الكاتيوشا على موقع الاحتفال".

 

وأشار إلى أن "ضباط وأفراد الجيش في المحور كانوا على أهبة الاستعداد وتصدوا لهذا العدوان الحوثي، وتمكنوا من إحباطه وأسقطوا عددا من الطائرات المسيرة في مسرح عمليات الجيش ".

 

وأوضح البيان أنه "نتج عن هذا الاعتداء الحوثي سقوط شهيد وعدد من الجرحى".

 

واعتبر البيان أن" هذا الاختراق يعد تحديا لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية الى إحلال السلام، ويأتي استمرارا لسلسلة من الخروقات التي لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة المعلنة".

 

وبوقت سابق اليوم السبت، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

 

يأتي ذلك رغم استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

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