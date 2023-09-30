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السبت 30 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خالد يوسف يتشاءم من تاريخ مولده.. لهذا السبب (فيديو)

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

احتفل المخرج خالد يوسف، بعيد ميلاده مساء أمس في موقع تصوير فيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذي يتم تصويره حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي.


وأشار المخرج الذي ولد في 28 سبتمبر 1964، إلى أنه يرى أن يوم ميلاده هو يوم سيئ لأنه يتزامن مع رحيل الرئيس جمال عبد الناصر الذي توفي في 28 سبتمبر 1970، مردفًا: "يوم وحش يوم رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بس نعمل إيه بقي قدرنا، لكن ارتباط مولدي بيوم رحيل عبد الناصر أشعر من خلاله بوجود ذكرى وارتباط بين يوم ميلادي ويوم رحيل عبد الناصر".

خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده فى لوكيشن "الاسكندراني"


وكشف خالد يوسف خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سبب اختياره لرواية "الإسكندراني" للعودة للسينما بعد سنوات من الغياب، فهو يرى أن هذه الرواية جيدة جدا، والكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وضع فيها خلاصة خبرته، كما أنه وضع فيها الفرق بين إسكندرية في أوائل الثمانينيات وبين إسكندرية في الأربعينيات والخمسينيات".


وأضاف يوسف، قائلا:" فمبادلك بقي لما أحولها لإسكندرية 2023 والإسكندرية باعت زمانا في الاربيعينيات والخمسينيات، أنا كبرت هذه الفترة على الفارق الذي كتبه الأستاذ أسامة ولكن بشكل معاصر، لكننا سنقدم نفس منتج الأستاذ أسامة، وطبعا بوابة الأستاذ أسامة بوابة عظيمة تشرف أي حد أن يقترب منها".

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