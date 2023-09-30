إصلاح إنتل ينتهي بتفكيكها

سيتعين على شركة إنتل أن تخرج من طريقها الخاص. أصبحت شركة أشباه الموصلات العملاقة التي تبلغ قيمتها 145 مليار دولار الآن غير عادية في تصميم وبناء رقائقها الخاصة تحت سقف واحد. ولكن الآن بعد أن تخلفت تكنولوجيا التصنيع لديها، فإنها تسحب جانبي العمل إلى الأسفل. وقد تعهد Boss Pat Gelsinger باستعادة تفوق Intel. وأفضل طريقة للقيام بذلك على المدى الطويل هي تقسيم الشركة إلى قسمين.

تتطلب صناعة الرقائق استخدام المزيد من رأس المال والخبرة التكنولوجية في العمل. ستتكلف منشأة التصنيع من الجيل التالي لشركة إنتل في أريزونا 30 مليار دولار، أي حوالي 8 أضعاف تكلفة المواقع الجديدة التي كانت تكلفها قبل عقدين من الزمن بعد التكيف مع التضخم.

عندما كان التصنيع في الشركة يقود العالم، كان هذا الإنفاق يؤتي ثماره بشكل جيد، مما أعطى رقائقها ميزة لا يمكن التغلب عليها. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم تجاوز إنتل من الناحية التكنولوجية من قبل الشركة المصنعة المستقلة TSMC (2330.TW). وقد حصل مصممو الرقائق المتنافسون، الذين أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى المرافق المتطورة، على حصة. ومع انخفاض الطلب، تعمل مصانع إنتل بأقل من طاقتها الكاملة. ومن المتوقع أن يبلغ هامش التشغيل 5% فقط هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG، بانخفاض عن أكثر من 30% في ذروة الشركة. من المتوقع أن يتجاوز هامش TSMC 40٪.

إن الحل الذي تقدمت به شركة إنتل واضح ومباشر وصعب: استعادة تاجها التكنولوجي، وهو ما يخطط جيلسنجر للقيام به بحلول عام 2025، من خلال تقديم أجيال متعددة من الرقائق بسرعة كبيرة.

وستكون المكاسب كبيرة. ويقدر المحللون إيرادات إنتل لعام 2024 بمبلغ 59 مليار دولار. وإذا نمت بنسبة 10% سنويا من هناك، وهو ما يقرب من مدى سرعة نمو السوق، فإن المبيعات ستتجاوز 70 مليار دولار في عام 2026. وإذا دفعت العودة التكنولوجية شركة إنتل إلى هامش أرباح ومضاعف تقييم يبلغ 14 ضعف الأرباح النموذجية في ذروة نشاطها. ، فإن قيمتها ستتضاعف إلى 300 مليار دولار.

النجاح لا يعطى. قد تتفاقم تقدم TSMC مع زيادة الإنفاق المطلوب للحاق أكثر فأكثر. ولم يعد لدى إنتل حجم الإنتاج اللازم لجعل المصانع اقتصادية. لذا يريد جيلسنجر تقليد منافسه، حيث يعرض تصنيع الرقائق للآخرين لتغطية تكلفة المصانع الجديدة.

المشكلة هي أن ذراع التصنيع لشركة Intel سيكون لديها دائمًا سبب لإعطاء الأولوية لرقائقها الخاصة لدعم أعمال التصميم الخاصة بها. ويعني تضارب المصالح هذا أن شركات أشباه الموصلات الأخرى قد تكون حذرة من الاشتراك على نطاق كافٍ.

وابتداءً من العام المقبل، ستعلن إنتل عن نتائج التصنيع بشكل منفصل. ومن شأن التقسيم الكامل في نهاية المطاف أن يولد قيمة أكبر إذا أدى إلى جلب المزيد من العملاء إلى مصانع إنتل. ففي نهاية المطاف، تقوم شركة TSMC بتصنيع الرقائق فقط، وتبلغ قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف قيمة شركة إنتل. يجب أن تنتهي خطة جيلسنجر لإصلاح شركة إنتل بتفكيكها.