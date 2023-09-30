ليفربول يرفض هدية ولفرهامبتون ويخسر من توتنهام بـ البريميرليج

انتهت مباراة توتنهام وليفربول بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ولم يستطع الريدز الاستفادة من تعثر مانشستر سيتي خلال مواجهة ولفرهامبتون اليوم السبت، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد، ليتعرض للهزيمة الأولى له هذا الموسم.

تفاصيل المباراة:

شهد الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام ليفربول تعادلًا بهدف لكل فريق، حيث أحرز مين سون هيونج مين هدف السبيرز في الدقيقة 36، فيما جاء التعادل للريدز عن طريق اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بينما أضاف جويل ماتيب الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة بالخطأ في مرمى فريقه.

فيما حصل لاعب ليفربول كورتيس جونز على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على قدم أحد لاعبي توتنهام في الدقيقة الـ 24 من عمر المباراة.

بينما حصل الدولي المصري محمد صلاح على بطاقة صفراء في الدقيقة 64، فيما قام المدرب الألماني يورجن كلوب بإخراجه من المباراة في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

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