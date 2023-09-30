كيفية ترك رسائل الفيديو على FaceTime في iOS 17

جلب نظام التشغيل iOS 17 من Apple مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك خيار ترك رسائل الفيديو على FaceTime. في حين أن الأجيال الشابة تخشى عادةً سماع رنين هواتفها ورؤية أن شخصًا ما قد ترك بريدًا صوتيًا، إلا أن إصدار الفيديو الجديد من Apple قد يحقق نجاحًا كبيرًا. الآن، عندما تتصل بشخص ما على FaceTime، إذا لم يكن هناك رد، فسيكون لديك خيار تسجيل رسالة فيديو وإرسالها. يرجى ملاحظة: يجب أن تستخدم أنت والمستلم نظام التشغيل iOS 17 أو iPadOS 17 لإرسال واستقبال رسائل فيديو FaceTime.

خطوة بخطوة: كيفية إرسال رسالة فيديو FaceTime



الخطوة 1: انتقل إلى تطبيق FaceTime

يعد ترك رسالة فيديو عبر FaceTime أمرًا بسيطًا للغاية. كل ما عليك فعله هو بدء مكالمة FaceTime كما تفعل عادةً. يمكن القيام بذلك بعدة طرق ولكن أسهل طريقة هي الانتقال إلى تطبيق FaceTime.

الخطوة 2: ابدأ مكالمة FaceTime

بمجرد الدخول إلى التطبيق، اضغط على زر FaceTime الجديد، وحدد جهة الاتصال التي تحاول الوصول إليها، ثم اضغط على FaceTime في الأسفل. إذا لم يتم الرد، فسترى "[جهة الاتصال] غير متاحة" وسيظهر لك خياران. يمكنك إما الاتصال بهم مرة أخرى أو الضغط على تسجيل الفيديو للقيام بذلك.

خطوات مغادرة رسالة فيديو FaceTime.

الخطوة 3: اضغط على خيار تسجيل الفيديو

حدد تسجيل الفيديو واستعد لتصوير لقطتك. سترى العد التنازلي على الشاشة وبعد ذلك يمكنك تسجيل رسالتك.

الخطوة 4: أرسل رسالة الفيديو الخاصة بك

بعد الانتهاء من قول ما تريد قوله، يمكنك إرساله عن طريق النقر على إرسال، والذي يبدو على شكل دائرة زر بيضاء بداخلها سهم أخضر، أو يمكنك تحديد إعادة التقاط.

قامت Apple أيضًا بتضمين خيار حفظ، مما يعني أنه يمكنك حفظ رسالة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو مباشرةً في ألبوم الكاميرا. أو إذا كنت تفضل عدم إرسال الرسالة على الإطلاق، فيمكنك ببساطة الضغط على إلغاء.

ولكن إذا تابعت إرسال رسالة الفيديو الخاصة بك، فسيتمكن المستلم من مشاهدتها في سجل المكالمات الفائتة داخل تطبيق FaceTime الخاص به. وبمجرد وصولهم إلى هناك، سيكون لديهم خيار الرد على مكالمتك أو مشاهدة رسالة الفيديو أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بهم.