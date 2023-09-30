الزمالك يمتع ويبدع بإنتصار على أرتا سولار برباعية ويتأهل لدور الـ16 من الكونفدرالية

تأهل الزمالك إلى دور الـ 16 من الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على أرتا سولار بنتيجة 4-3 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في دور الـ32 من الكونفدرالية .

كان أرتا سولار فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح الزمالك في الأنتصار برباعية مقابل هدف بالقاهرة.

أحرز وارسااما حسن لاعب أرتا سولار هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية قصيرة وصلت للاعب وسط ثغرة دفاعية للزمالك، ليسددها داخل شباك الأبيض.

وحاول لاعبو الزمالك في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التقدم منذ الدقيقة الأولى لكن باتت جميع محاولاته بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم أرتا سولار.

مع بداية الشوط الثاني فرصتين خطيرتين للأبيض لكن تألق حارس أرتا سولار وقبلها العارضة بعد رأسية من الجزيري تحرم الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

في الدقيقة 49 كرة رأسية من أوباما الذي دخل مع بداية الشوط الثاني بدلا من ناصر منسي، تسكن الشباك معلنة الهدف الأول للزمالك، بعد تسديدة من زيزو من ركلة حرة، تصطدم في العارضة لتعود لأوباما الذي يضعها في المرمى.

بعدها بـ ثلاث دقائق، تمريرة من أوباما إلى شيكابالا الذي يسددها ببراعة في شباك أرتا سولار معلنا ثاني أهداف الأبيض.

واصل لاعبو الزمالك الضعط بأكثر من هجمة لكن تألق أمامها حارس أرتا سولار.

في الدقيقة 71، شهد اللقاء مشاركة النجم الإيفواري سالومون كالو نجم تشيلسي السابق مع أرتا سولار، في محاولة للضغط على الزمالك، بتسجيل هدف آخر.

ثم في الدقيقة 74 سجل أحمد السيد زيزو الهدف الثالث من رأسية سكنت شباك مرمى أرتا سولار.

و في الدقيقة 88 الهدف الرابع للأبيض، بعد تسديدة من أوباما يتصدى لها حارس أرتا سولار قبل أن ترتد إلى المثلوثي الذي يسددها في الشباك، ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية.