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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك ينتفض ويسجل الهدف الثالث في شباك أرتا سولار

زيزو
زيزو

 سجل الزمالك الهدف الثالث أمام أرتا سولار لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الأبيض في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي من إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 يحتاج الزمالك لهدف آخر من أجل ضمان الصعود إلى الدور المقبل، دون استقبال أهداف آخرى من أرتا سولار.

 جاء الهدف الثالث في الدقيقة 74، عبر رأسية أحمد السيد زيزو، بعد ضربة رأسية من الجزيري ليمسك بها حارس أرتا سولار لكن تسقط الكرة منه لتصطدم بأوباما، وتصل إلى زيزو الذي وضعه برأسه في شباك الفريق الجيبوتي.

 وكان أوباما وشيكابالا سجلا الهدف الأول والثاني قبل أن ينجح زيزو في تسجيل الهدف الثالث لصالح الأبيض.



 

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