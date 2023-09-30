وولفرهامبتون يوقف صحوة "السيتي" ويلحق به أول خسارة بالبريميرليج

أوقف وولفرهامبتون واندررز رغم تأثره الأخير بالبريميرليج بداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلب عليه 2-1

سجل روبن دياز بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب جوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وبعد ثماني دقائق أعاد هوانج هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم.

وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.