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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول وتوتنهام.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

ليفربول وتونهام
ليفربول وتونهام

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم توتنهام في الدققيقة 36 من عمر الشوط عن طريق هيونج مين سون، بينما تعادل لليفربول اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول..

وتعرض لاعب ليفربول كورتيس جونز للطرد المباشر في مواجهة توتنهام، بعد التدخل العنيف على قدم لاعب توتنهام بعنف شديد في الدقيقة الـ 24 من عمر المباراة.

ويحاول يورجن كلوب، مدرب الريدز، الخروج فائزًا من أجل تصدر جدول المسابقة للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، بعد خسارة مانشستر سيتي من ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

 الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون.

 الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومنيك سوبوسلاي، كيرتس جونز.

 الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

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