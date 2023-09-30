الزمالك يسجل الهدف الأول والثاني أمام أرتا سولار بأقدام أوباما وشيكابالا (فيديو)

سجل الزمالك أمام أرتا سولار الهدف الأول والثاني ليتقدم الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

سجل أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 49 من كرة رأسية سكنت الشباك معلنة الهدف الأول، بعد تسديدة من زيزو من ركلة حرة، تصطدم في العارضة لتعود لأوباما الذي يضعها في المرمى.

بعدها بدقيقتين تمريرة من أوباما إلى شيكابالا الذي يسددها ببراعة في شباك أرتا سولار معلنًا ثاني الأهداف للأبيض.

شاهد احتفال أوباما:

وكان وارساما سجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 16 في شباك الزمالك بالشوط الأول.

ويحتاج الزمالك في الوقت الحالي إلى تسجيل هدفين آخرين دون استقبال أهداف آخرى من أجل التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الأبيض مباراة أرتا سولار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.





