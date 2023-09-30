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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يسجل الهدف الأول والثاني أمام أرتا سولار بأقدام أوباما وشيكابالا (فيديو)

أوباما
أوباما

 سجل الزمالك أمام أرتا سولار الهدف الأول والثاني ليتقدم الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

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الزمالك يسجل الهدف الأول والثاني أمام أرتا سولار بأقدام أوباما وشيكابالا

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أرتا سولار يتقدم على الزمالك في الشوط الأول ويعقد حسابات الأبيض بالكونفدرالية

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الونش يساند الزمالك أمام سولار الجيبوتي

 سجل أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 49 من كرة رأسية سكنت الشباك معلنة الهدف الأول، بعد تسديدة من زيزو من ركلة حرة، تصطدم في العارضة لتعود لأوباما الذي يضعها في المرمى.

 بعدها بدقيقتين تمريرة من أوباما إلى شيكابالا الذي يسددها ببراعة في شباك أرتا سولار معلنًا ثاني الأهداف للأبيض.

 شاهد احتفال أوباما:

 وكان وارساما سجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 16 في شباك الزمالك بالشوط الأول.

 ويحتاج الزمالك في الوقت الحالي إلى تسجيل هدفين آخرين دون استقبال أهداف آخرى من أجل التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 ويخوض الأبيض مباراة أرتا سولار بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى: محمد عواد 
 خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".
 خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.


 

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