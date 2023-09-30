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السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الفيضانات تحرر أسد بحر من الأسر.. فيديو

أسد البحر
أسد البحر

 استغل أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة. 

 وأفادت قناة "ABC News" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها. 

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 وأضافت أن الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلًا ثم عاد إلى حوض السباحة.

 أمطار استمرت ساعات:

 أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.

 وكتبت هوتشول على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون.

 ونتيجة للأمطار التي بدأت بالهطول مساء الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد مطارات لاغوارديا بالإضافة إلى العديد من خطوط المترو، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار لبعض الوقت.

 شاهد الفيديو..

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