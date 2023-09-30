الفيضانات تحرر أسد بحر من الأسر.. فيديو

استغل أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأفادت قناة "ABC News" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها.

وأضافت أن الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلًا ثم عاد إلى حوض السباحة.

أمطار استمرت ساعات:

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.

وكتبت هوتشول على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون.

ونتيجة للأمطار التي بدأت بالهطول مساء الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد مطارات لاغوارديا بالإضافة إلى العديد من خطوط المترو، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار لبعض الوقت.

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