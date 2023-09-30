فرصة لمصطفى محمد..مبابي يفشل في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي

تعثر باريس سان جيرمان مع كليرمونت بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.



لعب كليرمونت صاحب الأرض والجمهور المباراة بشكل دفاعي مميز تكلل بخروجه بنقطة ثمينة ليوقف قطار باريس سان جيرمان.



وقدم حارسه السنغالي موري دياو مع فريقه كليرمونت أداءً مميزًا بعد تصديه لـ 10 تسديدات سبع منهم كانت داخل منطقة الجزاء، ليخرج أصحاب الأرض بنقطة ثمينة ويرفع رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر فيما رفع باريس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.



وفشل كيليان مبابي في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعدما صام عن التهديف في المباراة الماضية أمام مارسيليا التي انتهت لصالح الفريق الباريسي برباعية نظيفة، ما يمنح الفرصة للدولي مصطفى محمد، لاعب نانت، في اللحاق باللاعب الفرنسي، في جدول هدافي الدوري الفرنسي.

ويملك مصطفى محمد خمسة أهداف ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، خلف مبابي المتصدر برصيد 7 أهداف.





ويستعد نانت بقيادة مصطفى محمد لمواجهة رين خارج الديار غدًا الأحد من نفس الجولة بالدوري الفرنسي، ويأمل الدولي المصري في مواصلة تقديمه للمستويات المميزة، وتسجيل المزيد من الأهداف.

