"حلوى وبالونات" هدايا لتلاميذ مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي

نظمت مدرسة المحطة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم السبت، احتفالًا وفقرات ترفيهية بالمدرسة، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وابتهاجًا ببدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024م، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقدمت مدرسة المحطة الابتدائية المشتركة بنجع حمادي بقيادة مديرها ياسر عبدالغفار، الحلوى، والهدايا، ووزعت البالونات على تلاميذها الجدد المقيدين بالصف الأول الابتدائي، خلال طابور الصباح وفي الفصول، كما قدمت فقرات ترفيهية للتلاميذ خلال الطابور، وذلك حسبما ذكرت أسماء قطب المنسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة.

وكانت المدارس التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، قد استقبلت تلاميذها وطلابها، اليوم السبت، بعد أن أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.