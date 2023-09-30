السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة تسمية ملكة جمال أمريكا.. شاهد

نويليا فويت، ملكة
نويليا فويت، ملكة جمال أمريكا

أختيرت ملكة جمال يوتا، نويليا فويت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023. 

وفازت فويت بالمسابقة في نسختها 72 مساء الجمعة وستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام في السلفادور في 18 من شهر نوفمبر المقبل. 

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رجاء الريس تتوج بلقب ملكة جمال مصر عالميًا 2023

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متزوجة ومحجبة ومطلقة لأول مرة فى مسابقة ملكة جمال مصر 2023

أقيم الحدث في المسرح الكبير لمنتجع وكازينو جراند سييرا في رينو تاهو، وأصبحت ملكة جمال هاواي سافانا جونكيفيتش الوصيفة الأولى. 

وتقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية كل عام منذ عام 1952، ووفقا للمنظمة، فإن المسابقة “لا تحتفل بالجمال الخارجي فحسب، بل تحتفل أيضًا بالجمال الداخلي والذكاء للمتسابقين”.

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