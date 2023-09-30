لحظة تسمية ملكة جمال أمريكا.. شاهد

أختيرت ملكة جمال يوتا، نويليا فويت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023.

وفازت فويت بالمسابقة في نسختها 72 مساء الجمعة وستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام في السلفادور في 18 من شهر نوفمبر المقبل.

أقيم الحدث في المسرح الكبير لمنتجع وكازينو جراند سييرا في رينو تاهو، وأصبحت ملكة جمال هاواي سافانا جونكيفيتش الوصيفة الأولى.

وتقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية كل عام منذ عام 1952، ووفقا للمنظمة، فإن المسابقة “لا تحتفل بالجمال الخارجي فحسب، بل تحتفل أيضًا بالجمال الداخلي والذكاء للمتسابقين”.