أرتا سولار يسجل أولى أهداف المباراة أمام الزمالك (فيديو)

تقدم آرتا سولار الجيبوتي بالهدف الأول أمام اللزمالك في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 17 بعد تسديدة من وارساما حسن لاعب أرتا سولار التي سكنت شباك الأبيض.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين والتي جمعت بينهما في تنزانيا.

ويحتاج الزمالك الان إلى 4 أهداف من أجل الصعود إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لتتعقد الأمور أمام الأبيض.

تشكيل الزمالك لمباراة أرتا سولار:



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

