السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ولفرهامبتون يُذيق السيتي الخسارة الأولى ويمنح ليفربول فرصة ذهبية بالدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

حقق ولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام

تفاصيل المباراة

استطاع ولفرهامبتون الخروج متقدمًا في الشوط الأول مباراة مانشستر سيتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق المدافع روبن دياز بالخطأ في مرماه، بعد فشله في إبعاد الكرة لتدخل المرمى.

بينما تعادل جوليان ألفاريز للسيتي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، ليسددها في الشباك، فيما عاد الذئاب للتقدم عن طريق هجمة مرتدة نجح هوانج هي تشان في إحراز الهدف في نهاية المطاف في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة اعتماد السيتي على الاستحواذ على الكرة بينما لجأ ولفرهامبتون للهجمات المرتدة المعاكسة.

ونجح ولفرهامبتون في أن يكون أول فريق يفوز على مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، حيث لم يخسر السيتزين من أي فريق خلال المباريات الماضية من الدوري الإنجليزي.

ومنح الذئاب ليفربول فرصة ذهبية لتصدر المسابقة حال حقق الفوز على توتنهام، في المباراة التي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

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