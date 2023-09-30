السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يوسف القعيد: السيسي باني الجمهورية الثالثة بعد محمد علي وعبدالناصر (فيديو)

يوسف القعيد
يوسف القعيد

كشف الكاتب الصحفي يوسف القعيد، إن مؤتمر حكاية وطن بمثابة يوم مهم في أيام مصر الجديدة، قائلًا: “نحن أمة تتعرض لكثير من المؤامرات ومحاولات الهدم ومنعها من التقدم”.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم الرئيس السيسي تلخصه كلمة واحدة وهي الصراحة، لأنه يصارح الشعب المصري ويقدم له الحقيقة كاملة غير منقوصة.

txt

السيسي: تجهيز البنية الأساسية لإطلاق التنمية الصناعية

txt

السيسي: "المجمعات الصناعية تسهل على المستثمر وتقدم مشروعًا جاهزًا للتشغيل"


وقال إنه لم يتوقع أن يحدث في مصر ما شهدته خلال 9 سنوات، ولا في الخيال الروائي أو الإنساني أو القصصي، مؤكدًا أن ما تم معجزة آتية من تضافر قائد وطني مخلص قدم حياته لشعبه، وشعب آمن بهذا القائد وقرر السير معه لإعادة بناء البلاد من أول وجديد وكأنها لم تكن مبنية من قبل.


ودعا الآخرين للتعلم من تجربة مصر والاقتداء بها ويكونوا جزء من عملية البناء الجميلة التي لم تحدث من قبل، معبرا عن ثقته في أن القادم أحلى، منوهًا إلى أن السيسي مشيد الجمهورية الثالثة بعد محمد علي باشا وجمال عبد الناصر، مضيفا أنه يقوم بهذا بنزاهة وإخلاص وموضوعية.


واختتم الكاتب الصحفي يوسف القعيد، أن كل مخلص عليه أن يكون من جنود الرئيس السيسي ومصر وجيشها؛ لأننا نعيش تجربة مهمة وغير مسبوقة وليس أمامنا إلا أن تنجح.

مواد متعلقة

السيسي للشعب: اصمدوا ومتفرجوش الناس علينا وعينكم على استقرار الدولة (شاهد)

السيسي: مصر لم "تستدين" حتى سنة 70 (شاهد)

السيسي: ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار وأى حد يقول غير كده جاهل وأحمق (شاهد)

السيسي: ياللي عاوز تهد البلد على صحابها ما أنت دخلت في 2011 وكنت لايص (شاهد)

السيسي للشعب: "إحنا بنصلح مسار صعب.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى" (شاهد)

السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين (شاهد)

مندور يفتتح مجلس جامعة قناة السويس ببرقية شكر وعرفان للرئيس السيسي

الجريدة الورقية