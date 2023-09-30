 وفاة 3 اشخاص وفقدان 18 إثر انهيار منجم ذهب في زيمبابوي

لقي ثلاثة من عمال المناجم حتفهم ويخشى أن يكون 18 آخرون طمروا إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي السبت.

وقع الحادث في شيغوتو على بعد نحو 120 كلم غرب العاصمة هراري، وفق التلفزيون.

وذكر التلفزيون أن "ثلاث جثث انتُشلت من منجم باي هورس الذي انهار في شيغوتو".

وأضاف "عُثر على الجثث تحت صخور خلال عملية بحث تجريها الحكومة بمساعدة عدد من عمال المناجم المحترفين".

تملك الدولة الواقعة بجنوب إفريقيا احتياطيا هائلا من البلاتين والالماس والذهب والفحم والنحاس. وبسبب الاقتصاد المتعثر يزدهر التعدين غير القانوني وكثيرا ما يجري في ظروف خطرة.

ويتكرر وقوع الحوادث. ففي فبراير 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجما مهجورا في وسط زيمبابوي.