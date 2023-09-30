سون يقود تشكيل توتنهام لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق نادي توتنهام هوتسبير، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة ليفربول مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد توتنهام هوتسبير.

سون يقود تشكيل توتنهام لمواجهة ليفربول

وجاء هيونج مين سون على رأس تشكيل توتنهام هوتسبير لمواجهة ليفربول ومعة كولوسيفسكي ماديسون، بطريقة لعب 4-3-3، والذي تكون من:-

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: أودوجي - فان دي فين - روميرو - بورو.

في خط الوسط: سار - بيسوما – ماديسون.

في خط الهجوم: هيونج مين سون - ريتشارليسون – كولوسيفسكي.

وتواجد على مقاعد بدلاء توتنهام لمواجهة ليفربول كل من فورستر ورويال وديفيس وفيليبس وهويبيرج وسكيب وسولومون وفيليز ودونلي.