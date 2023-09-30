السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفير الأوكراني في بولندا: النزاع على الحبوب لن يؤثر على العلاقات الثنائية

الحبوب الاوكرانية
الحبوب الاوكرانية

 

قال السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيل زفاريتش، أن النزاع بين البلدين بشأن القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية لن يؤثر على العلاقات الثنائية وأن الطرفين على استعداد لحلها.

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وأكد زفاريتش - حسبما نقل راديو بولندا الدولي اليوم السبت أنه لا يوجد أمر يمكن أن يزعج أساس الصداقة والأخوة مع بولندا أو يقودها، لإن المجتمعين البولندي والأوكراني يحرسان تلك العلاقات .

وأضاف أن حل قضية نزاع الحبوب نتطلب من وجهة نظره - في المقام الأول وجود نية حسنة لإقامة حوار بناء، معربا عن أمله في التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصدد وألا تفرق تلك قضية بين البلدين وأن يتعاونان من أجل تطوير آلية عمل مشترك في الحاضر وفي المستقبل .

 

وكانت التوترات بين البلدين قد ظهرت منذ أن أطلقت كييف إجراءات قانونية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا على خلفية إجراءات الحظر أحادية الجانب على صادرات الحبوب، والتي تعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية.

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