إصابة مستوطن بجروج خطيرة في عملية طعن بالقدس

أصيب شاب فى الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن فى شارع شموئيل تمير كاتسنلسون فى القدس، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة، بحسب سكاى نيوز.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 فى مركز نجمة داود الحمراء فى منطقة القدس.

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبى لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا فى جبل المشارف.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه به الذى لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.