السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة مستوطن بجروج خطيرة في عملية طعن بالقدس

إصابة مستوطن
إصابة مستوطن

 

أصيب شاب فى الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن فى شارع شموئيل تمير كاتسنلسون فى القدس، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة، بحسب سكاى نيوز.

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إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 فى مركز نجمة داود الحمراء فى منطقة القدس.

 

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبى لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا فى جبل المشارف.

 

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه به الذى لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.

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