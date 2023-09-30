مدير إدارة قنا التعليمية يتابع انتظام الدراسة بمدارس قنا

تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية، يرافقه هشام ابوبكر مدير التعليم الاعدادي، اليوم السبت، مدارس المحروسة الابتدائية المشتركة والمحروسة الإعدادية المشتركة ومدرسة نجوع المحروسة الابتدائية المشتركة، وذلك فى أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

فى البدايه هنأ مدير عام إدارة قنا التعليمية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق ، مؤكدا أن ملف التعليم نال الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية بإستحداث وصيانة الأبنية التعليمية من خلال المبادرة الرئاسية الأشمل و الأضخم فى تاريخ صعيد مصر " حياة كريمة " موكدًا على تضافر كافة الجهود التي تبذلها الادارة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلبة والطالبات ، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوصى مدير عام الادارة، على ضرورة بث روح الإنتماء للوطن ، وغرس قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب والتلاميذ ، وتعريفهم بمكانة مصر بين الأمم ، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها ، والوقف صفا واحد في مواجهة التحديات والمخططات الخارجية التي تهدف إلى النيل من مصرنا الحبيبة .

وأشاد القبانى، بالتزام الطلاب والتلاميذ بالحضور للمدرسة حرصا علي التحصيل الدراسى ، مشددا على ضرورة التزام العاملين والطلاب والتلاميذ بالحضور من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته وتحدث عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا، عن قرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الذى صدر بشأن التنظيم الإدارى لتسكين طلاب الصف الاول بجميع المراحل والذى حد من ظاهرة تكدس الطلاب وأولياء الامور والصراع الابدى على “ التخته الاولى ”