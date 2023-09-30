أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد امام جيرونا..عودة فينيسيوس

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراته أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الليجا.



شهد التشكيل الأساسي عودة فينيسيوس جونيور بعد غياب خلال الفترة الماضية للإصابة.



تشكيل ريال مدريد لمباراة جيرونا:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: دانيال كارفخال، ناتشو، أنطونيو روديجر

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، إدوارد كامافينجا، تشواميني، فيدريكو فالفيردي

في الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور





موقف ريال مدريد وجيرونا بجدول ترتيب الدوري الإسباني



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 18 نقطة خلف جيرونا الوصيف برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يعتلي برشلونة الصدارة برصيد 20 نقطة.

