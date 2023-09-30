التونسية أنس جابر تفوز  بالدورة الصينية  لـ التنس

أحرزت التونسية أنس جابر اليوم " السبت" المصنفة سابعة عالمياً لقب دورة نينجبو الصينية 250 لكرة المضرب المقامة على أرض صلبة، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 في النهائي.

وهذا اللقب الخامس في مسيرة جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأميركية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة جوادالاخارا المكسيكية الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييجو الأمريكية.

وخاضت جابر المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في أبريل الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع يوليو الماضي.

ويُعد أبرز انجاز لجابر (29 عاماً) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينج ميدوز (2022).

خاضت شنايدر (19 عاماً ومصنفة 85 عالمياً) النهائي الأولى في مسيرتها الاحترافية.